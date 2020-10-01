Тюменский бизнес-инкубатор пополнился четырьмя новыми резидентами

| Фото: Западно-Сибирский инновационный центр | Фото: Западно-Сибирский инновационный центр

Четыре проекта получили статус резидентов бизнес-инкубатора по итогам экспертного совета в Тюмени, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского инновационного центра.

Очередное заседание экспертов прошло в режиме онлайн. Членам совета было предложено оценить девять проектов из Тюмени, Екатеринбурга и Казани. Четыре из них смогли успешно пройти защиту.

В числе победителей оказались проекты "Система мониторинга инфекционных и паразитарных заболеваний", "Модульные системы кровельного озеленения", "Обучающий симулятор по пожарно-техническому минимуму" и "Мультискважинный ретроспективный тест".

По мнению директора Западно-Сибирского инновационного центра Ольги Простневой, все большее значение приобретают проекты, ориентированные на решение социальных задач, создание комфортной городской среды, обеспечение безопасности.

"Из четырех новых резидентов только одна компания предложила разработку для нефтегазового сектора, остальные проекты имеют подчеркнуто социальную направленность, при этом все они представляют интерес с точки зрения коммерциализации. Это не значит, что в перспективе мы будем отказываться от нефтегазовой специфики, но в определенной степени это позволит диверсифицировать пакет проектов бизнес-инкубатора тюменского технопарка", - отметила Ольга Простнева.

Примером социально-ориентированной коммерческой разработки может служить "Обучающий симулятор по пожарно-техническому минимуму", который представили тюменские разработчики. Его преимуществом является возможность проводить тренировки с полным погружением. Применение VR-технологий увеличивает коэффициент усвоения знаний на 75%. Виртуальную тренировку легко организовать без отрыва от производства и выезда на полигон, а алгоритм действий человек будет отрабатывать в привычной для него рабочей обстановке, воспроизведенной средствами 3D. Применять обучающий симулятор можно для тренировки в любых зданиях как производственного, так и офисного типа. Сейчас система проходит пилотные испытания на базе одной из тюменских школ.