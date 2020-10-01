Дамбу в Увате отремонтируют до весеннего подъема Иртыша

пресс-служба администрации Уватского района пресс-служба администрации Уватского района

Разрушенный участок береговой дамбы в Увате отремонтируют с ноября 2020 по май 2021 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Уватского района, в это время уровень воды в Иртыше низкий. Это позволит качественно провести аварийно-восстановительные работы. Подрядчика определят на аукционе.

Техзаданием предусмотрено обустройство щебеночного слоя, прослойки из дорнита и подстилающий слой из щебня на откосах. Также откосы укрепят разрезными плитами, установят восьмиметровые заградительные боны из кругляка. Всего на работы из местного бюджета выделено 15 млн рублей.

Напомним, дамба введена в эксплуатацию в 1994 году. В августе 2020 один из участков был разрушен. Площадь размыва составила 45 на 10 метров. Обследование дамбы центром строительной экспертизы и контроля показало, что ситуация стабильная, но в случае подъема воды в реке может ухудшиться, поэтому работы решено проводить, пока уровень Иртыша максимально низкий.