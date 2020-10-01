Семинар-практикум по госзакупкам пройдет в онлайн и офлайн форматах

| Фото: ТПП ТО | Фото: ТПП ТО

Бесплатный семинар-практикум для предпринимателей "АИС "Портал поставщиков" - гарантированный доступ к закупкам" пройдет в тюменской "Точке кипения" (ул. Республики, 142) 16 октября с 10 до 17 часов. Будет также организована онлайн -трансляция события в Zoom, сообщает Тюменское региональное отделение "Опоры России".

Участники узнают, как максимально эффективно получать заказы через Портал поставщиков, открыв новые горизонты развития собственного бизнеса. Они расширят круг своих бизнес-контактов, найдут потенциальных партнеров, обсудят актуальные вопросы бизнес-сообщества Тюменской области.

К участию приглашают тех, кто уже работает в системе государственных закупок и хочет масштабировать свою деятельность и найти новые рынки; а также представителей бизнеса, которые только собираются заниматься государственными закупками и хотят начать с простого, понятного, доступного и эффективного механизма.

В теоретической части мероприятия участникам предлагают блок лекций от предпринимателей о системе государственных закупок в России с обзором законодательства и правоприменительной практики органов государственной власти.

В практической части состоится наглядная демонстрация работы с АИС "Портал поставщиков", разбор кейсов защиты бизнеса от необоснованных действий заказчика.

Каждый участник безвозмездно получит электронно-цифровую подпись (ЭЦП) на свое предприятие для регистрации на портале и участия в закупках.

Регистрация на мероприятие здесь.

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке. Идентификатор конференции: 895 1886 4890, код доступа: 973191.

Контакты организаторов: 8 (3452) 56-16-20, opora72@mail.ru