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Абдуллин прокомментировал закон о допуске ТПП к системе поддержки малого бизнеса

Экономика, 17:49 14 октября 2020

Фото из группы ТПП ТО во Вконтакте

Законопроект о допуске территориальных Торгово-промышленных палат к программам поддержки малого и среднего предпринимательства приняла Госдума.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

"ТПП по всей стране ждали этого решения. Мы сейчас уже по сути выполняем соответствующие функции, так как оказываем сопровождение бизнесу, консультируем его по инвестиционным и экспортным проектам, выполняем другие схожие роли. Федеральный закон предоставит нам право наравне с другими инфраструктурами поддержки участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки МСП", - отметил он.

Также Торгово-промышленная палата региона продолжает помогать предпринимателям с разработкой бизнес-планов, подготовкой и бизнес-обучением кадров, сопровождать инвестиционные проекты, оказывать маркетинговые услуги, содействовать в организации электронных торгов, выставок и ярмарок.

Евгения Шевцова

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# ТПП ТО , Эдуард Абдуллин

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