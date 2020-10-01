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Школу социального предпринимательства откроют для жителей Ярковского и Тюменского районов

Экономика, 14:14 15 октября 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Онлайн-обучение в школе социального предпринимательства для жителей Ярковского и Тюменского районов пройдет 24 и 25 октября. Приглашают желающих начать работу в социальной сфере, социальных предпринимателей и социально ориентированные НКО, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Слушатели пройдут путь от идеи до просчета собственного проекта, составят бизнес-план и финансовую модель. Интенсивное обучение состоит из пяти сессий. По итогу защиты проекта слушатели получают удостоверение о повышении квалификации, а также дальнейшее сопровождение центра инноваций социальной сферы: стажировки на предприятия схожего вида деятельности, консультационную, информационную и образовательную поддержку.

Образовательный проект разработан центром инноваций социальной сферы инвестиционного агентства Тюменской области по программе фонда "Наше будущее" и действует в области с 2017 года в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Организатор школы социального предпринимательства - центр инноваций социальной сферы инвестиционного агентства Тюменской области при поддержке правительства Тюменской области в рамках Года сельского предпринимательства.

Участие в проекте бесплатное.

Регистрация для участников из Ярковского района - по телефону +7(34531)2-68-40, директор представительства в селе Ярково — Нурия Анваровна Каримова.

Участники из Тюменского района могут зарегистрироваться по ссылке.

Вопросы по обучению в Школе можно задать по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.

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# национальный проект Малое и среднее предпринимательство , НКО , социальное предпринимательство

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