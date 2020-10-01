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В Тюмени сотрудника гипермаркета признали виновным в гибели покупателя

Происшествия, 14:58 15 октября 2020

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменский суд признал виновным специалиста поставок гипермаркета строительных материалов по делу о гибели покупателя, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 4 августа сотрудник с помощью автопогрузчика грузил паллету с плитами из древесной стружки и незакрепленные строительные материалы упали на покупателя, находившегося рядом. От полученных травм он скончался.

Согласно правилам по охране труда погрузочно-разгрузочные работы с помощью грузоподъемной машины производятся при отсутствии людей, товар необходимо надежно закрепить, а водитель при движении должен подавать звуковые сигналы. Данные нормы работник нарушил.

Подсудимый признал вину и раскаялся, а также активно способствовал расследованию. Суд назначил ему один год ограничения свободы. В течение этого срока осужденному нельзя выезжать за пределы Тюмени, менять место жительства и место работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, предстоит один раз в месяц являться на регистрацию в инспекцию.

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# прокуратура , суд

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