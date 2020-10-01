Тобольские баскетболисты с победы стартовали на чемпионате России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" с победы стартовал в новом первенстве российской суперлиги-2.

В Курске тоболяки одолели местный клуб "Русичи" - 110:106. Начало матча осталось за хозяевами паркета, к большому перерыву они вели с разницей в 14 очков - 57:43. Но "Нефтехимику" удалось изменить ситуацию. В третьей четверти подопечные Дмитрия Тарканова сократили отставание в счете до восьми очков, а в заключительном игровом отрезке вырвали победу.

Самым результативным в составе "Нефтехимика" стал Тарас Клюндиков. Он набрал 32 очка, совершил 11 подборов и отдал девять точных передач. По 16 очков в этом матче набрали Александр Каленов и Леонид Никитенко.

Следующие поединки "Нефтехимик" проведет дома 29 октября и 1 ноября. Сначала тоболяки примут "Барс" из Ростова-на-Дону, а следом БК "Барнаул".

Евгений Новоселов