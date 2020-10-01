Тюменская область вошла в двадцатку регионов с самыми высокими зарплатами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область оказалась на 18 месте по уровню предлагаемых зарплат. К такому выводу пришил аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru. При составлении рейтинга они выяснили, в каких регионах страны предлагали самые высокие зарплаты в сентябре 2020 года.

Регион не изменил свою позицию в рейтинге с начала 2020 года. При этом уровень средней предлагаемой заработной платы с тех пор сократился на 2 тыс. рублей. В январе это было 48 тыс. 181 рубль, в сентябре – уже 45 тыс. 900 рублей.

Наиболее высокую заработную плату в сентябре в Тюменской области предлагали в сфере добычи сырья: 70 тыс. 537 рублей. Также в Топ-3 вошли сферы высший менеджмент (67 тыс. 049 рублей) и строительство и недвижимость (62 565 рублей).

Самое низкое зарплатное предложение в сентябре в Тюменской области наблюдалось в сферах бухгалтерия (32 тыс. 792 рубля), госслужба и НКО (33 тыс. 150 рублей), туризм, гостиницы, рестораны - 33 тыс. 245 рублей.