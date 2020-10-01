  • 23 октября 202023.10.2020пятница
  • USD77,0809
    EUR91,3563
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителям региона выдали более семи тысяч льготных кредитов на жилье

Экономика, 15:04 23 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7 тыс. 887 кредитов на общую сумму 19 млрд 974 млн рублей выдано в Тюменской области по программе льготной ипотеки, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Всего в регионе с начала года выдано 13 тыс. 496 кредитов на покупку жилья, что на 15% выше по сравнению с 2019 годом.

По данным мониторинга главного управления строительства региона, размер процентных ставок на первичном рынке составляет от 6% до 8,7% в зависимости от условий кредитования. За апрель - сентябрь процентные ставки не повышались.

Напомним, программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2020 года. Изначально она была рассчитана до 1 ноября, но позже было принято решение продлить ее до 1 июля 2021 года.

Льготная ипотека - это существенная поддержка не только для граждан, но и для строительной отрасли региона. Кроме того, сохраняется положительная динамика ипотечного кредитования в регионе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Главное управление строительства Тюменской области , жилье , ипотека , льготное кредитование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:04 23.10.2020Жителям региона выдали более семи тысяч льготных кредитов на жилье
10:35 23.10.2020Партнерство с СИБУРом позволяет региону успешно развивать города, считает Александр Моор
16:59 22.10.2020Тюменская область вошла в двадцатку регионов с самыми высокими зарплатами
14:58 22.10.2020Молодым семьям Тюменской области предоставляют субсидии на покупку жилья