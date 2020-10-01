Тюменские бизнесмены могут подать заявку на участие в Национальном конгрессе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XV Национальный конгресс "Модернизация промышленности России: Приоритеты развития" пройдет в Москве 10 ноября. Регистрация на форум открыта на сайте организаторов, сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

Конгресс - площадка для открытого диалога предпринимателей, представителей власти и научного сообщества. Ключевая тема Национального Конгресса-2020 – "Технологический прорыв. Индустриализация 4.0".

В программе: пленарное заседание, отраслевые и тематические секции, посвященные перспективам развития приоритетных отраслей промышленности, а также деловые встречи B2B и B2G, индивидуальные профессиональные консультации по правовым, юридическим и финансовым вопросам и заключение новых партнерских соглашений.

В рамках конгресса пройдет ежегодный Международный энергетический форум "Инновации. Инфраструктура. Безопасность".

Подробнее о мероприятии на сайте.