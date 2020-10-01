Тюменские разработчики поборются за звание "Человека труда" в области информационной безопасности

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Пять инженеров и шесть студентов из Тюменской, Челябинской, Курганской областей и ХМАО-Югры представят свои проекты на заключительном этапе конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в номинации "Лучший инженер информационной безопасности" 28 октября.

Конкурс пройдет в рамках тюменской IT-недели и форума "Инфотех-2020". Тюменские участники будут защищать проекты очно, из других регионов – дистанционно. Эксперты оценят новизну и оригинальность решений, технологическую проработанность, экономическую эффективность и актуальность разработки.

"Все проекты прошли региональный отбор, мы увидим самые достойные. Если с решениями тюменских участников мы знакомы, то очень интересно будет посмотреть на разработки ребят из других регионов. Думаю, они составят конкуренцию и борьба получится интересной", - поделился ожиданиями главный эксперт соревнований, доцент кафедры информационной безопасности Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Искандер Зулькарнеев.

Тюменскую область на заключительном этапе представят инженеры Дмитрий Бобырев, Алексей Марголин, Андрей Козлов и студенты Марина Чемолдинова и Владимир Нестор. Алексей Марголин рассказал, что представит анализатор, позволяющий вовремя обнаружить и предотвратить угрозу информационной безопасности. Также программа позволяет оценивать эффективность работы компании и помогает в принятии бизнес-решений. Программный продукт уже опробован не только в российских организациях, но и странах СНГ.

"Информационная безопасность, в том числе защита данных компании, актуальна давно. С переходом на дистанционную работу мы все больше доверяем программам и системам, соответственно востребованность специалистов этого профиля тоже растет", - отметил инженер ООО "Нетворк Профи" Алексей Марголин.

Студент ТюмГУ Владимир Нестор представит программно-аппаратное устройство для проведения компьютерно-технической экспертизы. По словам разработчика, оно не только сократит время экспертизы, но и удешевит ее более чем в два раза в сравнении с зарубежными аналогами.

"Это будет прототип устройства, собранный на базовых и доступных элементах. К разработке уже есть интерес, у нас есть научные статьи на эту тему. В целом оцениваю свои шансы на конкурсе как высокие, также интересно посмотреть на разработки других участников", - поделился Владимир Нестор.

Напомним, форум "Инфотех-2020" пройдет в Тюмени 28-30 октября. Из-за пандемии 90% участников присоединятся к мероприятию онлайн. Подключиться можно здесь.

Евгения Шевцова