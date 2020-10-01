В Тюмени открылся XIII форум "Инфотех-2020"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Более 30 компаний представляют IT-решения на форуме «Инфотех-2020» в Тюмени

Тюменская область - достойная площадка для обсуждения трендов цифровизации и новых вызовов в IT-индустрии, сказал губернатор региона Александр Моор.

Открывая в формате онлайн XIII цифровой форум-выставку "Инфотех-2020", он подчеркнул, что область достигла высокого уровня цифровизации. Накоплена большая база данных, позволяющая развивать практику цифровых технологий, в том числе искусственный интеллект, для трансформации ключевых отраслей экономики.

"Цифровые сервисы и платформы в этом году приобрели особую значимость. Во время распространения коронавируса мы быстро переформатировали работу, ушли на удаленку и оказались на новой ступени взаимодействия между людьми, бизнесом и государством. Новый цифровой формат - хорошая база для достижения национальных целей, поставленных президентом", - отметил Александр Моор, приветствуя участников форума.

Отметим, что в 2020 году 90% работы площадок форума переведено в онлайн. Это позволило еще больше расширить географию участников: к "Инфотеху" присоединились тысячи гостей и экспертов из более чем 30 регионов страны.

За два дня форума они обсудят тренды мировой цифровизации, решения для государства и бизнеса во время пандемии, технологии умного города, удаленного образования и развития медицины. Отдельная тема - подготовка кадров для цифровой отрасли.

"Мы делаем ставку на человеческий потенциал и цифровые кадры. Наши программы также ориентированы на школьников, старшее поколение, государственных служащих. Активным заказчиком кадров выступает сегодня бизнес. В этом году состоялся первый выпуск школы нейроинженеров, также мы запустили новые направления подготовки, открыли класс по сетевому и системному администрированию", - отметил Александр Моор.

В заключение он пожелал участникам плодотворной работы и пригласил к активному сотрудничеству по трансформации реальности с помощью цифры.