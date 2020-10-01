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Более 30 компаний представляют IT-решения на форуме "Инфотех-2020" в Тюмени

Общество, 11:49 28 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 30 компаний и учреждений представляют IT-решения и разработки на выставке информационных технологий в рамках XIII форума "Инфотех-2020" в Тюмени.

Выставку осмотрели глава города Руслан Кухарук и заместитель губернатора Владимир Сысоев. По их мнению, с каждым годом достойных решений в области цифровизации в Тюменской области становится все больше.

Гостям представили современные разработки для системы "Умный город", проекты цифровой школы, АI модель по анализу КТ, нейросети для госуправления и бизнеса, программные продукты для разных областей экономики. Особенно заинтересовал проект умной остановки общественного транспорта. Это современный интерактивный объект с функцией просмотра движения транспорта, ближайших туристических объектов, кнопкой вызова такси и экстренных служб. Также умная остановка оборудована видеонаблюдением, что позволяет повысить безопасность на улицах.

Отдельно гости отметили цифровые решения в области здравоохранения. В пандемию развитие телемедицины, оперирование большими базами данных, управление ресурсами медучреждений , электронное взаимодействие со скорой, программы для организации льготного лекарственного обеспечения принимают особое значение. Многие из них уже реализованы в тюменских больницах.

Выставка будет работать 28-29 октября. Посетить ее можно онлайн в специальной вкладке на сайте "Инфотех-2020".

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Евгения Шевцова

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# Владимир Сысоев , выставка , ИНФОТЕХ , Руслан Кухарук , цифровизация

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