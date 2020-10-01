  • 28 октября 202028.10.2020среда
  • USD76,4556
    EUR90,3552
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Победителей Кубка губернатора по робототехнике и программированию отметили на "Инфотехе"

Общество, 13:38 28 октября 2020

Кванториум Тюмень | Фото: Кванториум Тюмень

Далее в сюжете Школьников-авторов лучших IT-идей наградили в Тюмени

Победителей областного чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области наградили на форуме "Инфотех" в Тюмени.

В направлении "Робототехника" лучшим стал учащийся Голышмановской школы N 4 Никита Абакумов с проектом обустройства системы безопасности в помещении. В номинации "Прикладная робототехника" в этом же направлении победила Александра Руслак из Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий. Ее проект - умная система пожаротушения лесного массива.

В новой номинации "Хелснет", она только появилась в 2020 году, лучшей признана воспитанница Центра робототехники и АСУ Тюменской области Маргарита Кадочникова с проектом робота-логопеда.

В направлении "Программирование" номинацию "Популяризация образования, развлечения и масс-медиа" возглавил воспитанник этого же центра Илья Черных и его проект учебных стендов. В номинации "Системы и приложения для бизнеса" победила команда Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий с проектом "Умный колледж". Лучший проект по искусственному интеллекту - детектор внимания для автолюбителей от воспитанника центра программирования и робототехники "Курсор" Евсея Антонович.

В дополнительной номинации "Моя IT-идея", применимой к решениям прошлогодних проектов-победителей чемпионата, жюри отметили работу воспитанника Тобольского кванториума Александра Кувалдина. Он представил проект кластера на основе одноплавного компьютера и систему параллельных вычислений.

Из-за эпидситуации финалисты участвовали в церемонии награждения онлайн. Поздравляя ребят, заместитель губернатора Владимир Сысоев выразил надежду, что количество участников подобных конкурсов будет расти с каждым годом.

"Важно, что все больше ребят выбирает информатику как предмет для сдачи ЕГЭ. Надеюсь, что эта сфера и технические специальности в целом будут пользоваться большим спросом среди молодежи Тюменской области", - отметил он.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ИНФОТЕХ , Кубок губернатора по робототехнике и программированию

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:10 28.10.2020Школьников-авторов лучших IT-идей наградили в Тюмени
13:49 28.10.2020Школы и поликлиники в Тюменской области создаются по BIM-технологии
13:38 28.10.2020Победителей Кубка губернатора по робототехнике и программированию отметили на "Инфотехе"
13:27 28.10.2020Пассажиры старше 65 лет могут вернуть железнодорожные билеты дистанционно