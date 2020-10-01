Тобольские школьники заняли все призовые места на киберспортивных соревнованиях

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Команда № 1 тобольской школы № 9 заняла первое место в общем итоге киберспортивных соревнований в рамках тюменской IT-недели и форума "Инфотех-2020"

Всего за победу боролись восемь команд. В каждой из них – игроки разных дисциплин. Они соревновались в Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, поиске информации на время и электронных шахматах. Общекомандное второе место заняли киберспортсмены второй команды школы № 9 Тобольска, третье – сборная тобольской школы № 5.

Победители получили возможность участвовать в онлайн-курсах "Ростелеком. Лицей", включая библиотеку и интерактивный тренажер для отработки тем.

Напомним, финалы киберспортивных соревнований прошли в рамках тюменской IT-недели и форума "Инфотех-2020". Ключевые события форума запланированы на 28-30 октября.

Евгения Шевцова