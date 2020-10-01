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Тюменские волейболистки встретятся с курской дружиной

Спорт, 14:00 28 октября 2020

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Тюменские волейболистки встретятся на паркете с курским клубом "ЮЗГУ-Атом" в рамках второго тура чемпионата России высшей лиги "А" 28 октября, сообщает ВК "Тюмень".

Гости в комплексе "Академия спорта" в рамках тура уже провели два матча. Они обменялись победами с "Уралочкой-2-УрГЭУ" из Свердловской области (1:3, 3:1).

В турнирной таблице ближайшие оппоненты находятся по соседству. И у тех, и у других – по три победы. Правда, курская команда, которая идет четвертой, провела шесть матчей. Тюменки располагаются строчкой ниже, но сыграли на два поединка меньше.

В минувшем чемпионате соперники встречались в Туле. Тогда тюменки в первом матче уступили подопечным Юрия Токарева – 2:3, но потом взяли реванш в трех сетах.

Матч начнется в 17 часов без зрителей. Трансляция доступна на Youtube-портале волейбольного клуба "Тюмень".

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# волейбол , чемпионат России

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