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В Голышманово опытный медик открыла массажный салон

Экономика, 12:43 29 октября 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Медсестра с 20-летним опытом работы Татьяна Филинова открыла массажный салон в пос. Голышманово. Помощь в организации предпринимательства ей оказало Инвестиционное агентство Тюменской области.

По информации пресс-службы фонда, Татьяне Филиновой помогли определиться с ОКВЭДом деятельности, подобрали систему налогообложения, просчитали риски.

На средства гранта, полученного по итогам конкурса Центра занятости населения, начинающий предприниматель приобрела необходимое оборудование.

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Массажный кабинет "Долголетие" Татьяна Филинова открыла в торговом центре "Солнечный". Опытный медик проводит оздоровительный и лечебный массаж для пациентов любого возраста. При необходимости выезжает на дом.

Добавим, представители Инвестиционного агентства работают во всех районах Тюменской области, готовы оказывать начинающим предпринимателям всестороннюю поддержку. Инвестиционное агентство осуществляет свою деятельность в целях реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Сайт Инвестиционного агентства www.iato.ru. Консультацию в Тюмени можно получить в центре "Мой бизнес", по адресу ул. Республики, 142 телефон 593-000 доб. 1093

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# инвестиционное агентство Тюменской области , массажный салон , предприниматель

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