ХК "Рубин" примет клуб из Ростова-на-Дону

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Хоккеисты "Рубина" встретятся с клубом "Ростов" из Ростова-на-Дону в Тюмени 29 октября. Поединок начнется в 19 часов. В прямом эфире его покажет АСН "Тюменская арена" на сайте в интернете. На канале "Т+В" игру можно будет посмотреть, начиная с 23 часов 15 минут.

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, набрав 20 очков в четырнадцати матчах, "Ростов" занимает девятое место в таблице. В активе подопечных Григория Пантелеева девять побед, в том числе, семь в основное время. Перед визитом в Тюмень ростовчане в Москве одолели "Звезду" - 3:1. Отметим, что в семи последних встречах южане набирают очки. Самым результативным игроком в их составе является Владислав Туник, набравший 13 баллов по системе "гол+пас" (7+6). Шесть шайб забросил Роман Опалёв (6+7). Выступавший в прошлом за "Рубин" Дмитрий Марченков также весьма результативен – 7 очков (6+1).

Что касается линии обороны, то в ней обращает на себя внимание Евгений Петриков: 14 матчей, 9 результативных передачи и положительный показатель полезности, равный двум. Основным вратарем "Ростова" однозначно является 23-летний Данил Кудашев, который принял участие в 14 матчах. В среднем за игру он отражает 94% бросков. Ростчане реализуют 16,7% большинства.

В прошлом сезоне рубиновцы одолели ростовчан на домашнем льду – 3:2. Интересно, что автором победного гола стал Петриков, выступающий сейчас за команду с берегов Дона. Также у хозяев дубль оформил Денис Давыдов.