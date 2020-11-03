Тюменский проект аналитической платформы - в числе победителей "Битвы стартапов"

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Проект международной нефтегазовой информационно-аналитической платформы OilGasServiceNavigator (Тюмень) вошел в число победителей финала "Битвы стартапов" в направлении "Цифровизация решений для промышленности".

Это единый информационный ресурс, систематизирующий научные исследования и разработки, технологии, услуги, продукцию, материалы, программное обеспечение и проекты. Разработка вызвала большой интерес со стороны куратора трека компании "Газпром нефть". В ближайшее время специалисты решат вопрос о возможности реализации проекта на площадках "Газпром нефти".

Всего в направлении "Цифровизация решений для промышленности" эксперты отобрали три проекта. В их числе "Интеллектуальная скважина", предлагающая уникальную технологию для мониторинга режима разработки месторождения и селективного управления добычей на основе беспроводной связи и универсальный эталонный измерительный комплекс на основе искусственного интеллекта Multisensor (Москва).

Победителем в направлении "Фарма и биобезопасность" стала молодая биотехнологическая компания "Биоперитум" из Санкт-Петербурга. Она представила препарат для лечения тяжелых форм дерматита на основе рекомбинантного рецепторного антагониста интерлейкина-36 человека. Команда получила 500 тыс. рублей и право заключить соглашение о развитии проекта с компанией "Фармасинтез".

Лучшим решением в направлении "Цифровой ритейл" признан новосибирский проект Case Platform — конструктор для разработки бизнес-приложений без программирования. На платформе создано уже более 20 решений для автоматизации полного цикла работы с клиентами (от систем автоматизации маркетинга и продаж, до риск-мониторинга и программы взыскания задолженности). Система позволяет гибко и быстро настроить процесс взаимодействия с клиентом внутри компании, а также самостоятельно автоматизировать другие процессы.

Лидером трека "Инфраструктура" стал проект "Апэрбот" (Москва). Разработка на основе искусственного интеллекта классифицирует и сортирует документы, извлекает информацию, вверяет документы между собой. Проект позволяет не только увеличить скорость обработки документов в 5-20 раз, но и в 2-4 раза снижает стоимость этой работы.

Всего на всероссийский отбор проектов "Битва стартапов" заявились более 270 команд из России и ближнего зарубежья. В финал вышли около половины из них. Наибольшее количество участников пробовали свои силы в направлении "Фарма и биобезопасность" — 43 проекта, на втором месте по популярности "Цифровизация решений для промышленности" - 37 стартапов, "Инфраструктура" и "Цифровой ритейл" - по 21.