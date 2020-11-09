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БК "Нефтехимик" одолел на выезде ставропольское "Динамо" 

Спорт, 10:23 09 ноября 2020

Динамо Ставрополь во Вконтакте | Фото: Динамо Ставрополь во Вконтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" одержал выездную победу в первенстве российской Суперлиги-2.

В Ставрополе тоболяки одолели местный клуб "Динамо" — 59:50. Начало матча осталось за гостями. К большому перерыву они вели с разницей в десять очков - 30:20. В третьей четверти хозяева сократили разницу до одного очка, но в заключительном игровом отрезке подопечные Дмитрия Тараканова вновь оказались точнее.

Самым результативным в составе "Нефтехимика" стал Кирилл Архипов, набравший 19 очков. По 10 баллов в этом матче набрали Алексей Морозов и Леонид Никитенко.

11 ноября "Нефтехимик" сыграет в Майкопе с местным клубом "Динамо-МГТУ".

Евгений Новоселов

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# баскетбол , БК Нефтехимик , Тобольск

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