БК "Нефтехимик" одолел на выезде ставропольское "Динамо"

| Фото: Динамо Ставрополь во Вконтакте | Фото: Динамо Ставрополь во Вконтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" одержал выездную победу в первенстве российской Суперлиги-2.

В Ставрополе тоболяки одолели местный клуб "Динамо" — 59:50. Начало матча осталось за гостями. К большому перерыву они вели с разницей в десять очков - 30:20. В третьей четверти хозяева сократили разницу до одного очка, но в заключительном игровом отрезке подопечные Дмитрия Тараканова вновь оказались точнее.

Самым результативным в составе "Нефтехимика" стал Кирилл Архипов, набравший 19 очков. По 10 баллов в этом матче набрали Алексей Морозов и Леонид Никитенко.

11 ноября "Нефтехимик" сыграет в Майкопе с местным клубом "Динамо-МГТУ".

Евгений Новоселов