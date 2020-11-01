Виновник ДТП заплатит пострадавшей тюменке 170 тысяч рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

170 тыс. рублей компенсации морального вреда и материального ущерба выплатит виновник аварии пострадавшей в аварии тюменке.

10 февраля 2017 года на ул. Профсоюзная столкнулись ВАЗ-21101, Toyota Premio и Chevrolet Cobalt. Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге. Женщина за рулем Toyota получила ушибы грудной клетки, шейного отдела и головы.

Пострадавшая долго находилась на больничном. В результате травм она теряла сознание и не могла в полной мере заботиться о себе и своем ребенке. Виновным был признан водитель отечественного авто.

Женщина обратилась в Центральный районный суд Тюмени с иском о возмещении убытков и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования частично и взыскал с виновника 15 тыс. рублей.

Тюменка обжаловала это решение в Тюменском областном суде, требуя увеличения размера компенсации. С учетом заключения прокурора, поддержавшего пострадавшую, суд увеличил размер компенсации морального вреда до 50 тыс. рублей, а также взыскал с виновника убытки в размере 120 тыс. рублей.