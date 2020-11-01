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Депутат Госдумы Николай Брыкин взял на контроль обращения тюменцев по проблемам ЖКХ

Экономика, 10:45 11 ноября 2020

tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

Тематическая неделя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства прошла в региональной общественной приемной партии "Единая Россия". Депутату Госдумы Николаю Брыкину поступило одно частное и два коллективных обращения.

Жители села Червишево пожаловались депутату на отсутствие дороги. По их словам, весной и осенью по селу сложно передвигаться даже на автомобилях повышенной проходимости и транспорте служб быстрого реагирования.

Представители СНТ "Липовый остров" рассказали, что у них часто и на продолжительное время отключается электричество, что доставляет серьезные неудобства проживающим там тюменцам.

Поступившие обращения Николай Брыкин взял на личный контроль. К решению проблемы садоводческого общества также пообещал подключиться депутат облдумы Юрий Баранчук, участвовавший в приеме.

Еще одна просьба поступила от пенсионерки, инвалида второй группы. Женщина попросила депутата помочь с заменой памятника отцу - участнику Великой Отечественной войны, похороненному на городском кладбище. "Этот вопрос решим в кратчайшие сроки. Мы не можем забывать тех, кто, защищая Родину от врага, подарил нам право на жизнь", - подчеркнул Николай Брыкин.

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# Госдума РФ , ЖКХ , личный прием , Николай Брыкин , электроснабжение

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