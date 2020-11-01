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В Тюменской области установили, на что можно потратить региональный маткапитал

Экономика, 12:13 11 ноября 2020

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Новый порядок, закрепляющий самые востребованные цели, на которые можно потратить региональный материнский капитал на третьего и последующих детей, установили в Тюменской области с 7 ноября 2020 года.

Согласно ему, средства маткапитала можно направить на покупку, строительство или ремонт жилья; дополнительное образование детей; на покупку товаров и услуг для адаптации и интеграции детей-инвалидов; на доплату в размере 5 тыс. к ежемесячной выплате на третьего и последующих детей.

Подать заявление на предоставление регионального материнского капитала можно на госуслугах, лично в МФЦ или соцслужбе. К заявлению нужно приложить документ, подтверждающий расходы на указанные цели. Срок рассмотрения - 30 календарных дней. Уточнить информацию можно по тел.: 8 (3452) 68-88-86, 8 (3452) 566-330, 88001001290.

Обратиться за региональным маткапиталом можно в течение трех лет со дня рождения ребенка. Предоставляется он только в безналичной форме.

Напомним, региональный материнский капитал на третьего ребенка и последующих детей выплачивается в Тюменской области с 2012 года. С января 2020 года по поручению губернатора Александра Моора он увеличен до 100 тысяч рублей. С начала 2020 года региональный маткапитал на третьего и последующих детей получили 3 тыс. 900 многодетных семей Тюменской области.

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# материнский капитал

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