Завод по производству МАН в Тобольске готов на треть

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Строительство завода по выпуску малеинового ангидрида в Тобольске завершено на треть, сообщают Тобольские предприятия СИБУРа.

Строительство началось в октябре 2019 года. На объекте полностью завершены свайные работы, устройство фундаментов под основные объекты и здания, проложены сети канализации и водоснабжения, для которых потребовалось порядка 9 км. труб. Общий объем земляных работ составил 320 тыс. кубометров.

На стройплощадке смонтировано 60% металлоконструкций, 190 из 240 единиц оборудования. Стартовали работы по устройству технологических трубопроводов и монтажу электрического и контрольно-измерительного кабеля.

На стройлощадке завода МАН задействованы более 800 специалистов, 80% из которых местные жители. За ход строительных работы отвечают четыре генеральных подрядчика, у которых уже есть опыт в строительстве действующих объектов компании.

Одновременно со строительством объекта стартовал набор персонала операционного блока производства МАН. Основу коллектива составят сотрудники действующих предприятий СИБУРа.

Напомним, малеиновый ангидрид - это многофункциональное органическое соединение, который применяют во многих отраслях, в том числе пищевой. МАН используется для синтеза фумаровой и яблочной кислот, для производства сахарозаменителя – аспартама, в фармацевтике, агрохимии.