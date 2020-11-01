В Тюменской области запустили Центр управления регионом

оперативный штаб Тюменской области оперативный штаб Тюменской области

Центр управления регионом (ЦУР) для обеспечения обратной связи с населением начал работу в Тюменской области, сообщает оперативный штаб. Руководителем ЦУРа назначен Роман Рзаев.

Вице-губернатор Сергей Сарычев отметил во время открытия центра, что это знаковое событие не только для органов власти, но и для жителей области, еще один этап в развитии взаимоотношений между властью, населением и гражданским обществом через современные каналы коммуникаций. "Власть всегда должна слышать людей, и в то же время уметь донести до них свою аргументированную позицию", - сказал он.

Партнером Тюменской области в создании ЦУРа стало АНО "Диалог регионы".

В работе ЦУРа используют программу "Инцидент менеджмент", созданную для мониторинга обращений жителей в соцсетях, с ее помощью в 2020 году активно решали проблемы людей в таких сферах, как благоустройство, образование, здравоохранение. В ЦУР включена "Платформа обратной связи", которая заработает в полной мере в 2021 году.

Как рассказал первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин, Тюменская область лидирует в стране по работе в интернете. "Вы лидеры и по работе в программе "Инцидент менеджмент". Среднее время ответа на обращения граждан с использованием этой системы составляет в Тюменской области 2 часа 9 минут. Это не только самое короткое время ответа в Уральском федеральном округе, но и один из лучших результатов в стране. Мы рассматриваем Тюмень, как центр соответствующих компетенций для Урала и Западной Сибири", - отметил он.

В январе 2020 года президент Владимир Путин поручил до 1 декабря 2020 года создать в каждом субъекте такие центры. Тюменская область первой из регионов УФО выполнила задание главы государства.

Евгений Бабенко