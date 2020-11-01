Правительство Тюменской области и компания Baker Hughes заключили соглашение о сотрудничестве

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Соглашение, которое открывает новые перспективы сотрудничества Тюменской области и технологической компании, представляющей решения в сфере энергетики, подписали глава региона Александр Моор и президент Baker Hughes в России и СНГ Елена Акольцева.

Правительство области в течение семи лет поддерживает компанию в реализации инвестпроектов на территории региона.

"Надеюсь, что мы были, есть и будем надежными партнерами. Мы готовы и дальше помогать компании в в реализации планов по развитию производства на нашей территории", — подчеркнул Александр Моор. Он уточнил, что именно такой подход является приоритетным в сотрудничестве с инвесторами.

"Мы рады расширению сотрудничества и надеемся, что соглашение, которое было подписано сегодня, будет способствовать дальнейшему развитию промышленности Тюменской области, а также расширению сферы применения в российском топливно-энергетическом комплексе современных технологий", — прокомментировала подписание соглашения Елена Акольцева. В частности, президент Baker Hughes в России и СНГ отметила, что уже в следующем году в Тюменской области компанией будет локализован центр обслуживания буровых долот.

Также во время онлайн-встречи обсудили взаимодействие сторон по вопросам развития промышленной и научно-технической деятельности в Тюменской области. В частности, губернатор предложил Baker Hughes присоединиться к проекту по формированию межрегионального нефтепромышленного кластера.

"Он позволит получить полный технологический цикл - от научных разработок до их промышленного производства и внедрения. Объединит для решения общих целей предприятия из разных субъектов страны. Сейчас в кластере 45 участников из десяти регионов. Всего, по нашим оценкам, в него войдет около 100 компаний. Предлагаю и компании "Baker Hughes" присоединиться к этому проекту", - сказал Александр Моор.

Елена Акольцева отметила, что компания заинтересована в развитии предприятия на территории Тюменской области, назвала перспективным предложение о нефтепромышленном кластере и заверила, что вопрос о присоединении будет рассмотрен в ближайшее время.