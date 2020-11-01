ВК "Тюмень" подписал контракт с блокирующей из Волгодонска

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Женская волейбольная команда "Тюмень" подписала контракт с 18-летней блокирующей Елизаветой Городбиной, сообщает пресс-служба клуба.

Родом Городбина из Волжского Волгоградской области, волейболом начала заниматься в 11 лет. Минувший сезон в составе волгодонского "Импульса" стал для 187-сантиметровой блокирующей первым на профессиональном уровне. Текущий соревновательный год Городбина также начинала в этой дружине. "Импульс" принял участие в предварительном этапе Кубка России, но с чемпионата снялся.

Дебютировать в составе "Тюмени" блокирующая может в ближайшие дни. 21 и 22 ноября сибирячки сыграют в Екатеринбурге с "Уралочкой-2-УрГЭУ".