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ВТБ: кредиты под 2% поддержали миллион рабочих мест

Экономика, 16:10 20 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поддержку клиентам, рассчитанную на сохранение более чем 1 млн рабочих мест, оказал ВТБ за время работы по государственной программе кредитования на возобновление деятельности (программа 696). Банк оформил 21 тыс. кредитных соглашений под 2% годовых на сумму более 92 млрд рублей. Реализация программы осуществлялась с использованием цифровой платформы ФНС России на основе блокчейн-технологии, предоставляющей участникам программы доступ к необходимым информационным сервисам.

"Программа 696 на возобновление деятельности оказалась очень востребована бизнесом. В непростое время мы смогли поддержать значительное количество действующих клиентов и оказали помощь новым заемщикам. Совместная работа нашего банка с правительством и ФНС поддержала миллион рабочих мест. Надеемся, это позволит российскому бизнесу продолжить устойчивую работу с сохранением занятости", − отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Среди клиентов, получивших поддержку ВТБ: АО "Императорский фарфоровый завод", Государственный академический Мариинский театр, АНО ВО "Российский новый университет", компания "Империя Мосигра", рестораны "Якитория", ГУП "БАШАВТОТРАНС" в Башкортостане, ООО Бауцентр Рус в Калининграде, АО "Электротранспорт" в Мурманске, фабрика обуви "Ионесси" в Красноярске, сеть ресторанов "Рестостар" в Челябинске и другие.

Государственная программа кредитования на возобновление деятельности была введена 1 июня 2020 года и направлена на поддержку отраслей, пострадавших от влияния пандемии COVID-19. Кредиты предоставлялись под 2% годовых. В случае сохранения численности работников более 90% кредитная задолженность по программе будет полностью списана. При сохранении численности более 80% государство возместит банкам 50% задолженности заемщика.

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# ВТБ

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