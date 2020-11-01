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В Тюмени оценили потенциал работы на международных маркетплейсах

Экономика, 20:57 20 ноября 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Наиболее популярные онлайн-площадки и принципы их работы рассмотрели участники семинара "Возможности онлайн-экспорта". Вебинар организовал Центр поддержки экспорта фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и "Торгово-промышленная палата Тюменской области" 19 ноября.

Участниками мероприятия стали представители 16 компаний Тюменской области. Федеральный спикер Рауза Медянская особо подчеркнула важность непрерывного ведения и мониторинга своих онлайн- ресурсов, работе с клиентами и получения от них обратной связи. Также были приведены примеры удачных и неудачных работ компаний, разобраны ошибки и смоделированы пути их решения.

Напомним, что цикл экспортных вебинаров реализуется Центром поддержки экспорта в рамках образовательной программы "Жизненный цикл экспортного проекта" АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр". С дополнительной информацией о мероприятиях, посвященных внешнеэкономической деятельности, можно ознакомиться на официальном сайте Центра поддержки экспорта - TECRUS.RU или в социальных сетях - export72.to.

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# Торгово-промышленная палата , экспорт

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