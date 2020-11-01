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Волейболисты "Тюмени" потерпели поражение в Екатеринбурге

Спорт, 12:02 23 ноября 2020

ВК «Локомотив-Изумруд» | Фото: ВК «Локомотив-Изумруд»

Мужской волейбольный клуб "Тюмень" потерпел поражение в матче четвертого тура чемпионата России высшей лиги "А", сообщает пресс-служба клуба.

Встреча в Екатеринбурге завершился победой хозяев из "Локомотив-Изумруда"– 3:0. Первую партию они взяли уверенно - 25:15. Вторая и третья завершились с одинаковым счетом - 25:21.

Причины поражения обозначил наставник гостей Сергей Шульга.

"Мы по-прежнему после карантина не в лучшей форме. Свои кондиции команда продолжает набирать. На какой уровень были готовы в Екатеринбурге, тот и показали. В принципе, по статистике матча причины нашей неудачи видны. Мы были хуже соперника в компоненте подача-прием", - отметил Сергей Шульга.

Впереди тюменских волейболистов ждет домашний тур. Он пройдет с 4 по 6 декабря.

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# ВК Тюмень , волейбол

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