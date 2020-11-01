МФК "Тюмень" сыграет в Климовске с "КПРФ"

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" проведет матч перенесенного четвертого тура Суперлиги чемпионата России 23 ноября, сообщает пресс-служба клуба.

В Климовске тюменцы сыграют с клубом "КПРФ". В Подмосковье сибиряки прилетели прямиком из Самары, где проводили матч Кубка России.

"Тренерский штаб построил подготовку так, чтобы не возвращаться в родной город после матча с "Динамо Самарой". Решили провести подготовку в Климовске. Сегодня встретятся два лидера, и я уверен, что игра будет интересной и команды покажут прекрасный мини-футбол", - отметил тренер "Тюмени" Сергей Чухрий.

Матч в Климовске начнется в 21 час по тюменскому времени.