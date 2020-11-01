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ФК "Тюмень" начнет тренировки в обновленном составе

Спорт, 17:32 24 ноября 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" после завершения отпуска начнут тренироваться в обновленном составе, сообщает пресс-служба клуба.

По соглашению сторон расторгнут контракт сибирского клуба и полузащитника Аркадия Симанова. 28-летний футболист, имеющий опыт игры в ФНЛ за "Олимпиец", "Нижний Новгород" и "Луч", дебютировал за "Тюмень" в нынешнем сезоне. За одного из лидеров четвертой группы ПФЛ Симанов провел семь матчей первенства страны. Голами и предупреждениями в играх за "Тюмень" он не отметился.

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