Мошенник обманул тюменца историей о легком заработке

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Молодой тюменец поверил телефонному мошеннику. Желая заработать на рынке ценных бумаг, он лишился 150 тыс. рублей, сообщает УМВД региона.

Сотрудникам полиции 28-летний потерпевший рассказал, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником биржи. Злоумышленник предложил тюменцу заработать на ценных бумагах и обманом завладел реквизитами его банковской карты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.