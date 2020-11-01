Мошенник обманул тюменца историей о легком заработке
| Фото: mvdmedia.ru
Молодой тюменец поверил телефонному мошеннику. Желая заработать на рынке ценных бумаг, он лишился 150 тыс. рублей, сообщает УМВД региона.
Сотрудникам полиции 28-летний потерпевший рассказал, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником биржи. Злоумышленник предложил тюменцу заработать на ценных бумагах и обманом завладел реквизитами его банковской карты.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.