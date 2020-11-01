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Мошенник обманул тюменца историей о легком заработке

Происшествия, 15:09 24 ноября 2020

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Молодой тюменец поверил телефонному мошеннику. Желая заработать на рынке ценных бумаг, он лишился 150 тыс. рублей, сообщает УМВД региона.

Сотрудникам полиции 28-летний потерпевший рассказал, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником биржи. Злоумышленник предложил тюменцу заработать на ценных бумагах и обманом завладел реквизитами его банковской карты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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# кража , мошенничество , уголовное дело

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