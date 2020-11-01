Тюменская полиция разыскивает Владимира Аржиловского за тяжкое преступление

| Фото: предоставлено и разрешено для публикации УМВД России по Тюменской области | Фото: предоставлено и разрешено для публикации УМВД России по Тюменской области

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение уроженца с. Онохино Тюменского района Владимира Аржиловского. Он подозревается в убийстве.

Как передает межмуниципальный отдел МВД РФ "Тюменский", Владимир Александрович Аржиловский родился 13 сентября 1962 года. Всем, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефонам: 30-02-02, или 02, с мобильного телефона – 102 или 112.

Ранее в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области сообщили, что возбуждено уголовное дело.