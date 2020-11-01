  • 25 ноября 202025.11.2020среда
  • USD75,8146
    EUR89,8934
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская полиция разыскивает Владимира Аржиловского за тяжкое преступление

Происшествия, 15:30 25 ноября 2020

предоставлено и разрешено для публикации УМВД России по Тюменской области | Фото: предоставлено и разрешено для публикации УМВД России по Тюменской области

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение уроженца с. Онохино Тюменского района Владимира Аржиловского. Он подозревается в убийстве.

Как передает межмуниципальный отдел МВД РФ "Тюменский", Владимир Александрович Аржиловский родился 13 сентября 1962 года. Всем, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефонам: 30-02-02, или 02, с мобильного телефона – 102 или 112.

Ранее в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области сообщили, что возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# полиция , преступление , следователи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:30 25.11.2020Тюменская полиция разыскивает Владимира Аржиловского за тяжкое преступление
15:09 25.11.2020В Тюменском районе полицейские задержали мужчину с наркотиками
14:20 25.11.2020Подозреваемого в убийстве двух человек в Тюменском районе ищет полиция
10:35 25.11.2020Три человека пострадали в аварии на улице Мельникайте в Тюмени