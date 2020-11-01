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Бесплатные тренировки проведут для тюменцев опытные фитнес-тренеры

Спорт, 08:54 27 ноября 2020

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

На силовые тренировки в тренажерном зале и стретчинг приглашают тюменцев от 18 до 55 лет в спортивно-оздоровительный комплекс "Партиком" (проезд Воронинские горки, 101/2). Бесплатные занятия "60 минут здоровья" проходят по субботам с 9 до 10 или с 10 до 11 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Занятия проводят опытные наставники Дарья Апарина и Ольга Котова. В группе занимаются не более 10-12 человек.

"Заниматься с тренером, во-первых, безопасно, так как он всегда поможет подобрать комплекс упражнений, избежать травм и растяжений. Во-вторых, проконтролирует правильную технику выполнения, а в-третьих, поможет добиться отличных результатов", - подчеркнула заместитель директора СОК "Партиком" Татьяна Котельникова.

Записаться на "60 минут здоровья" можно по телефону 8 (3452) 53-77-77 или через сообщения в группе ВКонтакте.

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