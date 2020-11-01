Рациональный подход позволит сформировать оптимальный областной бюджет, считает Ульянов

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Оптимальное формирование регионального бюджета на ближайшие три года основывается на рациональном подходе. Если в какую-то статью расходов нужно добавить деньги, необходимо понимать, из какой статьи их нужно снять.

Такое мнение высказал депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов, комментируя проект регионального бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.

"Время непростое, и потребовался творческий подход к формированию бюджета. В 2020 году мы основывались на резервах, которые набрали в 2018 и 2019 годах, поэтому могли увеличить расходную часть. В этом году так не получится. Важно обеспечить обязательные расходы: зарплаты, меры соцпроддержки, обеспечение здравоохранения, образования – того, без чего нельзя жить, и проект бюджета это отражает. Можно вносить много предложений по дополнению, но надо понимать, можем ли выполнить их полностью, и не обмануть граждан", - пояснил Владимир Ульянов.

Комментируя бюджеты муниципалитетов, он подчеркнул, что хоть объемы снижены, не нужно сравнивать их с 2020 годом. "Их показатели соответствуют 2018 году, а он был позитивным. Все понимают, какая сейчас ситуация, но исходить нужно из позиции не просто "хочу больше", а понимать, откуда это "больше" взять", - сказал депутат.

Евгения Шевцова