Алексей Салмин о проекте областного бюджета: с таким бюджетом можно жить

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Сохранение поддержки разных форм бизнеса – правильное решение при формировании проекта регионального бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов, уверен депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин, поскольку это даст пролонгированный эффект.

"Тюменская область стала инвестиционно привлекательной не только потому, что у нас город красивый и люди гостеприимные, а потому что бизнесу здесь комфортно. Разные меры поддержки, льготы – это принципиально, на мой взгляд. Их нужно расширять, а не вести речь о том, как бы сократить", - считает парламентарий.

При обсуждении проекта бюджета он обратил внимание коллег на то, что индекс промышленного производства не всегда объективно отражает действительность. Даже если он снижается, нужно смотреть на кумулятивный эффект от предприятий. Те, в которые сегодня инвестируют и дают им налоговые льготы, через 5-7 лет могут стать локомотивом экономики. В пример Алексей Салмин привел комплекс "ЛетоЛето", который дал толчок развитию термального туризма в регионе.

"Еще момент: посмотрите на соседние области, посчитайте количество населения и размер бюджета на одного человека. Наш в разы больше. Считаю, что с таким бюджетом можно жить", - заключил депутат.

Евгения Шевцова