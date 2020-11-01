В Упорово подвели итоги сельскохозяйственного года

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

СПК Емуртлинский стал лучшим в Упоровском районе по производству молока и зерновых культур. Как сообщает информационно-издательский центр "Знамя правды", лидеров сельскохозяйственного производства назвали в районной администрации. Награды за передовиков отрасли получили руководители агропромышленных предприятий Упоровского района.

"Это результат работы всего нашего коллектива, - отметил председатель СПК Емуртлинский Владимир Кумылин. – В этом успехе есть частица труда каждого. На протяжении многих лет наше предприятие показывает высокие результаты. Это говорит о том, что предприятие двигается в правильном направлении".

Таким же выверенным курсом движется и весь Упоровский район. Глава района Леонид Сауков поздравил всех с завершением сельскохозяйственного года, назвав упоровский сектор АПК одним из лучших в регионе. Он отметил, что, направляя средства на развитие производства, сельскохозяйственные предприятия вносят значительный вклад в экономику района.

"По итогам сельскохозяйственного года упоровские аграрии произвели 8,5% областного молока, 9,5% областного зерна, 33% - рапса, 43% - овощей, 52% - картофеля, - отметил он. – Мы первые в области по объему и урожайности овощей, по объему и урожайности картофеля".