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Татьяна Сорина выиграла серебро на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Спорт, 13:52 30 ноября 2020

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменка Татьяна Сорина завоевала серебро в гонке преследования на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Сорина 47 секунд уступили победительнице Терезе Йохауг из Норвегии. Замкнула тройку лучших шведская лыжница Эбба Андерсен. Еще одна тюменка Екатерина Смирнова финишировала на 24 позиции.

Гонку преследования у мужчин выиграл норвежец Йоханес Клебо. Россиянин Александр Большунов завоевал серебро. Норвежец Эмиль Иверсен стал бронзовым призером. Тюменец Евгений Белов финишировал восьмым, его земляки Иван Якимушкин и Глеб Ретивых показали 13 и 47 время соответственно.

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# лыжные гонки , Татьяна Сорина

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