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Пожарную каланчу в Тюмени выставили на торги

Экономика, 16:15 30 ноября 2020

фото Сергея Бушуева | фото Сергея Бушуева

В Тюмени выставили на торги пожарную каланчу, расположенную на ул. Осипенко. Начальная цена лота - 22 163 763,00 рублей. Информация приведена на электронной торговой площадке "Российский аукционный дом".

Продавцом выступает департамент имущественных отношений администрации Тюмени. На торги выставлены как сама пожарная каланча, так и двухэтажное нежилое здание рядом с земельным участком площадью 760 квадратных метров.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 часов 13 декабря.

Напомним, комплекс был построен в начале XX века. Пожарная каланча использовалась как смотровая площадка. В августе 2020 года в результате пожара оказалась повреждена крыша каланчи.

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# аукцион , Российский аукционный дом , торги

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