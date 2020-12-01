В Тобольске утвердили бюджет на 2021 год

| Фото: Тобольская городская дума | Фото: Тобольская городская дума

Более 170 млн рублей составил дефицит бюджета в Тобольске на 2021 год, сообщает городская дума.

Бюджет города на предстоящий год утвердили депутаты на внеочередном заседании городской думы. Ключевым вопросом повестки заседания стало принятие главного финансового документа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов во втором и окончательном чтении.

Изменения, внесенные в проект бюджета после первого чтения, касались уточнения расходных обязательств органов местного самоуправления. При этом все основные показатели бюджетного документа остались без изменения. Доходная часть бюджета Тобольска на 2021 год составляет 9 млрд 895 млн 898 тыс. руб., расходная часть - 10 млрд 66 млн 421 тыс. рублей.

Как отметил глава города Максим Афанасьев, экономические условия в предстоящем году будут крайне жесткие и разумное распределение бюджетных ресурсов - главное условие реализации финансовой политики в городе.

Бюджет остался социально ориентирован. Сохранены все социальные обязательства муниципалитета, включая повышение зарплаты бюджетникам, предоставление льгот отдельным категориям граждан, бесплатный проезд для пенсионеров в автобусах и другое. По-прежнему будет обеспечена деятельность городских служб по содержанию и ремонту дорог, благоустройству и транспортному обслуживанию.