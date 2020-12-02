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Житель Вагая украл у родственника аккумулятор

Происшествия, 13:00 02 декабря 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в краже аккумулятора, задержали в Вагае, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В полицию обратился 45-летний местный житель, у которого украли аккумулятор от трактора за 6 тыс. рублей. Мужчина хранил его во дворе дома. Накануне пропажи имущества к потерпевшему приходил неоднократно судимый родственник.

Полицейские задержали 20-летнего парня. Он свою вину признал и пояснил, что похищенный аккумулятор продал за 800 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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# Вагай , кража

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