Житель Вагая украл у родственника аккумулятор

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в краже аккумулятора, задержали в Вагае, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В полицию обратился 45-летний местный житель, у которого украли аккумулятор от трактора за 6 тыс. рублей. Мужчина хранил его во дворе дома. Накануне пропажи имущества к потерпевшему приходил неоднократно судимый родственник.

Полицейские задержали 20-летнего парня. Он свою вину признал и пояснил, что похищенный аккумулятор продал за 800 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до двух лет.