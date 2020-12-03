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Владимир Чейметов: экспорт сельхозпродукции имеет положительную динамику

Экономика, 10:02 03 декабря 2020

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Тюменская область решает поставленную президентом страны задачу кратного увеличения объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов на панельной сессии Тюменского экспортного форума 2 декабря, сообщает пресс-служба мероприятия.

"Хоть итоги года подводить пока рано, у наших товаропроизводителей уверенная положительная динамика. Номенклатура позиций для внешних рынков большая, поставки осуществляются в 14 стран, три из которых - Турция, Сербия, США - открыты именно в этом году", - отметил Владимир Чейметов.

По видеосвязи участников Форума приветствовал директор департамента развития экспорта Минсельхоза РФ Роман Чекушов. Он рассказал о необходимости повышения конкурентоспособности продукции, ориентированной на экспорт, и мерах стимулирования и поддержки товаропроизводителей в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

Добавим, в рамках форума проходили панельные сессии по промышленному экспорту и экспорту услуг, ZOOM-сессии по актуальным вопросам, практический онлайн семинар-интенсив.

Тюменский экспортный форум проводится в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

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# Владимир Чейметов , сельское хозяйство , экспорт

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