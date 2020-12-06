Российские биатлонисты финишировали четвертыми в эстафете

| Фото: СБР | Фото: СБР

Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на втором этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти, сообщает Союз биатлонистов России.

Россияне на протяжении всей гонки числилась в претендентах на медали, но не смогли попасть в тройку призеров. Матвей Елисеев завершил свой этап пятым с отставанием в 9,5 секунды от лидера, Антон Бабиков — седьмым (+20,6 секунды), Эдуард Латыпов — пятым (+49,6 секунды). Последним дистанцию проходил Александр Логинов.

Победу в гонке одержала команда Норвегии. Второе место заняли шведские спортсмены. Бронзовыми призерами стали биатлонисты из Германии.