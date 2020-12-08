В Тюмени завершилось обучение предпринимателей по Акселерационной программе "Экспортный форсаж"

3-4 декабря 2020 года Центр поддержки экспорта Тюменской области организовал проведение завершающего модуля по Акселерационной программе "Экспортный форсаж".

За два месяца интенсивного обучения представители малого и среднего бизнеса научились выводить собственную продукцию на зарубежные рынки с минимальными рисками и затратами. Наставники вместе с компаниями провели анализ рынка, выбрали покупателя, привели продукт в соответствие с требованиями нового рынка, подготовили экспортеров к переговорам, а также разобрали финансовые, логистические и таможенные вопросы. Представители малого и среднего бизнеса выбрали страны, в которые решили экспортировать и разработали реальные экспортные проекты.

Участники акселерационной программы рассказали, что за короткий промежуток времени им удалось изучить не просто азы внешнеэкономической деятельности, но и "подводные камни" экспортной деятельности, которых иногда не избежать в предпринимательстве.

Руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Салтанат Сибанбаева поздравила участников с успешным завершением. Представители малого и среднего бизнеса с благодарностью высказались в адрес организаторов мероприятия и отметили актуальность и востребованность полученной информации, которая повлияла на эффективность их экспортной деятельности.

Итогом мероприятия стало вручение участникам именных сертификатов АНО ДПО Школа экспорта АО "Российский Экспортный Центр" за участие в акселерационной программе "Экспортный форсаж".

Контакты для связи:

Погадаева Валерия Николаевна - главный специалист Центра поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", тел.: +7912-923-25-92, email: pogadaeva@iato.ru.