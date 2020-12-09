Тюменцы активно пользуются онлайн-сервисами Сбербанка

| Фото: Западно-Сибирского отделения Сбербанка | Фото: Западно-Сибирского отделения Сбербанка

Жители 54 сельских населенных пунктов Тюменской области получили возможность снимать наличные средства с карты не в банкомате, а на кассе магазина. Услуга стала доступной в рамках развития в 2020 году агентской сети cash out в Сбербанке.

Об этом на пресс-конференции 8 декабря рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

"Новый проект быстро набирает популярность в сельской местности. Жители в магазине могут не только оплатить покупки с карты, но и снять наличку. С учетом того, что не все удаленные села обеспечены банкоматами, это очень удобно", - отметил он.

Если говорить о банковских сервисах, то среди жителей региона популярными остаются услуги оплаты ЖКХ, образования и других в режиме онлайн. Оценили тюменцы и возможности использования QR-кода для совершения платежей.

Также, не выходя из дома, через интернет можно оформить в Сбербанке кредит или кредитную карту, подать заявление на рефинансирование, воспользоваться сервисом оплаты школьного питания и даже зарегистрироваться в системе Сбербанк Онлайн в качестве самозанятого.

Евгений Светлов добавил, что востребованными среди населения становятся и сервисы экосистемы Сбер.

"Так, в период самоизоляции жители региона активно пользовались доставкой продуктов с помощью сервиса СберМаркет. В сфере образования совместно с государством мы внедрили систему персонального образования в школах – это сервисы SberDevices и SberBox. Я как руководитель, также активно пользуюсь сервисами Сбербанка. Считаю, что они интересны, конкурентоспособны и нужны нашим клиентам", - подчеркнул он.

Отметим, список сервисов Сбера достаточно широкий. Сюда входят услуги покупки и поиска жилья, онлайн-кинотеатр и доставка товаров, такси и поиск работы, а также ряд возможностей для корпоративных клиентов банка.

Любовь Голышева