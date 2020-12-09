Тюменец на десять лет отправится в колонию за сбыт героина

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

За покушение на сбыт героина тюменец проведет в колонии строгого режима 10 лет, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 24 августа сотрудники полиции на ул. Мельникайте остановили мужчину для проверки документов. Он стал вести себя подозрительно.

Ему предложили пройти в стационарный пункт полиции для досмотра. Он попытался сбежать, но был задержан. У мужчины в тайнике, сделанном им незадолго до задержания, были обнаружены свертки с героином общей массой более семи граммов.

Суд назначил тюменцу 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.