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Тюменский завод по производству пенополистирола увеличил выручку в 70 раз

Экономика, 16:36 10 декабря 2020

ПолимерПласт

Тюменский завод "ПолимерПласт" увеличил выручку с 7 млн в 2017 году до полумиллиарда в 2020 году. Это стало возможным, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области, благодаря комплексной государственной поддержке.

Предприятию оказали организационную поддержку в реализации проекта, предоставили субсидию из областного бюджета на возмещение первоначального лизингового взноса на оборудование, помогли в автоматизации производства и дали поручительство гарантийного фонда на пополнение оборотных средств.

Специалисты регионального центра инжиниринга "Мой бизнес" разработали для завода автоматизированную систему мониторинга бизнес-процессов, которая отслеживает движение продукции на производстве и контролирует расход сырья. С ее помощью сотрудникам начисляют зарплату, где учитывают объем работ.

Руководитель регионального центра инжиниринга Роман Веселин рассказал, что новая система мониторинга позволяет получать информацию о полном цикле производства в реальном времени, автоматизирует процесс создания первичных документов, сокращает время их оформления при отгрузке продукции и в целом уменьшает время обработки заказа в 8 раз.

Комплексная поддержка промышленного предприятия осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Завод "ПолимерПласт" является одним из крупнейших производителей вспененного пенополистирола (пенопласта) не только в Тюменской области, но и во всем Уральском федеральном округе.

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# господдержка , национальный проект Малое и среднее предпринимательство , ПолимерПласт

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