Моор: Конституция определяет судьбу страны

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Основной закон России, принятый всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, определил вектор развития и судьбу страны на многие годы.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем Конституции РФ.

"Провозглашенные в нашей Конституции права и свободы граждан, многопартийность, прямые выборы как основа формирования власти, социальная защита людей, свободная экономика, самостоятельность местного самоуправления – все это стало законами прямого действия", - сказал он.

По словам главы региона, органы власти укрепляют экономический потенциал Тюменской области, создают новые перспективные отрасли и направления, способствуют привлечению инвестиций и развитию гражданского общества, усиливают меры социальной поддержки тем тюменцам, которые в ней особенно нуждались, укрепляют мир и согласие в обществе.

"Будем продолжать эту политику и впредь. Совместными усилиями мы добьемся процветания нашего региона и России", - подчеркнул Александр Моор.