Презентацию тобольской Базарной площади увидели предприниматели трех городов

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Презентацию тобольской Базарной площади увидели предприниматели Тюмени, Ялуторовска и Тобольска. 50 представителей бизнеса подключились к совещанию, которое прошло в режиме видео-конференц-связи.

О возможностях объекта написал в Instagram глава Тобольска Максим Афанасьев.

На Базарной площади города уже установлены торговые павильоны, которые предприниматели могут получить бесплатно. Для этого нужно направить заявку в администрацию города с 14 декабря.

"Департамент по культуре и туризму разработал годичный план мероприятий на этой территории. Его можно посмотреть на официальном сайте администрации города, скоро календарь событий украсит информационные стенды самой Базарной площади. Но будут ли эти мероприятия востребованы, уже зависит от всех нас", - заметил Максим Афанасьев.

Базарная площадь – неотъемлемая и важная часть истории города и всего региона, добавляет глава Тобольска.

Напомним, в 2019 году Тобольск стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России с идеей возрождения Базарной площади.

"В первую очередь мы восстанавливаем Базарную площадь для тоболяков, то место, где формировалась сибирская культура, важнейшая часть нашей самоидентификации. Но мы рассчитываем и на серьезный прорыв в сфере развития туризма. Благодаря проекту появилась уникальная возможность восстановить объекты культурного наследия в границах Базарной площади и улицы Мира. Это свяжет кремль с музеем Императорской семьи, станет движущей силой для развития туристической отрасли, малого бизнеса и значительно улучшит качество жизни на этой территории", - уверен Афанасьев.

Анжела Лебедева